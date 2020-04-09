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Başkan Yalçın kırsalda hijyen çantası dağıttı

Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde hijyen çantası ve gıda paketi dağıtıyor.

09.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:06
Başkan Yalçın kırsalda hijyen çantası dağıttı
Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde hijyen çantası ve gıda paketi dağıtıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından gerçekleştirilen dağıtım programında Koçcağız, Cebir ve Kamber mahallesinde yaşayan vatandaşlara hijyen çantası ve temizlik ürünleri seti dağıtıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi olan ailelere gıda paketi verildi. Bugün başlayan dağıtımlar kapsamında Talas'a bağlı kırsal mahallelerde yaşayan tüm vatandaşlara hijyen çantası ve temizlik ürünleri seti dağıtılıyor. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de gıda paketi yardımı yapılıyor. Dayanışma ve birliktelik mesajı veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da zor günleri birlikte atlatacaklarını ifade etti.

Başkan Yalçın ayrıca gittiği mahallelerde yapılacak diğer hizmet ve yatırımlarla ilgili de incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Güncel
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