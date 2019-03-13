Başkan Yalçın Müjdeyi Verdi

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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye kurulan Geri Dönüşüm Merkezi'nin yakında açılacağını söyledi.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, inşaat çalışmaları süren Geri Dönüşüm Merkezini gezti. Tesisin ilçeye kazandırılacağını belirten Yalçın, "Ziyaret ettiğimiz Geri dönüşüm Tesisinin çalışmalarını inceledik. İş adamımız Garip Öğe bizlere geri dönüşüm tesisi hakkında bilgi verdi. Yeni açılan tesisin faaliyette olması, çalışır olmasını görmek bizleri mutlu etti. Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her konuda her zaman yardımcı olacağımızı hep söylüyoruz. İlçemizi hep birlikte kalkındırmak yeni iş sahaları açmak isteyen buyursun gelsin" dedi. - BİLECİK