Başkan Yalçın, Özel Gereksinimli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla ilçede bulunan engelli vatandaşları ziyaret etti.
Başkan Yalçın, özel gereksinimli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, onların her zaman yanında olacaklarını belirtti. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla engelli kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onların yaşama tutunuşlarını gözlerinden birebir gördük. Hep birlikte engelleri kaldıralım. Kaymakamımıza bize eşlik ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 12:14