Başkan Yalçın 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' Çalışmalarını Yerinde İnceledi

27 Kasım 2018 Salı 12:46



27 Kasım 2018 Salı 12:46

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediyenin vizyon projelerinden birisi olan 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' çalışmalarını yerinde inceledi.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, "Vizyon projelerimizden sokak sağlıklaştırma projesindeki çalışmalarını yerinde inceledik. Esnafımızın proje hakkında görüşlerini aldık. Hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda projede revizyon yaparak Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nda onaylandı. Bu projenin esas sahibi ilk önce mülk sahipleri esnaflarımız ve Pazarcık halkıdır. Biz yerel yönetimler olarak ilçe merkezine kimlik kazandırma hayallerini gerçekleştirmek olarak çıktığımız yolda Allah yolumuzu açık ederek hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi nasip etti. Ne kadar şükretsem azdır. Üç trilyonluk yatırım ilçem için çok büyük yatırım. Tabi bu hayal yatırımı ilçemize kazandırırken hemşerilerimizle birlikte hareket etmek onların hayır dualarını almak temel önceliğimizdir. Bu nedenle onların istekleri doğrultusunda projemizi hazırladık. Daha sonra onlarla toplantı yaparak projeyi revize ettik. Yine de değişiklik yapılması istemedikleri işleri eski haliyle bırakarak yine onların dediklerini uyguladık. Biz diyoruz ki Pazarcıklılar ne istiyorsa onu yapma hedefindeyiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK