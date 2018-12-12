Başkan Yalçın Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, ilçede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, "Her türlü hava şartlarında hizmet etmeye devam ediyoruz. Gerdirme mevkinde yola drenaj borusu koyma ve yolun bakım onarım çalışmalarını 2 adet kepçe, greyder, silindir, traktör ve 7 kişilik ekibimizle Beşikli Mahalle Muhtarımız Mehmet Keleş
ve Doğanlar Mahalle Muhtarımız Sinan Erbay ile istişarelerimiz ve hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Fedakarca çalışan personelime teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Bilecik,Muzaffer Yalçın,Pazaryeri
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:38