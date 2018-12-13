Başkan Yalçın Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, ekipler tarafından yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Yalçın "Vizyon projelerimizden 'Sokak Sağlıklaştırma' projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kaldırım çalışmalarına başladık. Ayrıca eski belediye binasının karsısındaki sokağın elektrik hatlarını yer altına alıyoruz. Böylece meydanımız eski dokuyu yeniden ortaya çıkarıyor ve modernize ediyoruz. Sabırla çalışmalara kolaylık sağlayan mülk sahiplerine ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Onların 3 milyonluk yatırım ile ilçemize kimlik kazandırılacağının ve meydanımızı bizlere yakışır bir görünüm alacağını düşünmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Allah hepsinden razı olsun. İşin sonuna geldikçe takdirler artıyor. İnşallah proje tamamlanınca takdirler daha çok artacak İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
13 Aralık 2018 Perşembe 11:47