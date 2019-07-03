Başkan Yalçınkaya, 90 günlük çalışmalarını anlattı

Akçakale'nin çehresini değiştirmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını altını çizen Başkan Yalçınkaya, istihdam ve eğitim konularında da yürüttükleri çalışmaları anlattı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Akçakale Belediye Başkanı olarak seçilen ve 3 Nisan 2019 günü mazbatasını alarak göreve başlayan Başkan Mehmet Yalçınkaya, göreve başladığı günden itibaren geçen 3 aylık süre ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan basın toplantısı düzenledi. Akçakale'de görev yapan basın mensuplarının ve Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı'nın da katıldığı toplantıda Başkan Yalçınkaya, seçim döneminde vaat ettikleri projeleri tek tek hayata geçirdiklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

İçme suyu ihtiyacını giderilmesi için 3 adet içme suyu kuyusunu faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Başkan Mehmet Yalçınkaya, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarını ve kırsal ile merkez mahallelerde bulunan bir çok kültür evlerinin bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak, hizmete sunduklarını kaydetti.

Eğitim konusunda görüşmeler yaptıklarını ve ilçenin eğitim seviyesini yükselecek projeler hazırladıklarını vurgulayan Başkan Yalçınkaya, 5 yıllık dönemin sonunda tıp, hukuk ve mühendislik bölümlerine Akçakaleli gençleri kazandıracaklarını söyledi.

Akçakale'nin en büyük kanayan yaralarından olan işsizlik konusunda da atak yaptıklarını ve ilçeye tekstil atölyesi kazandırarak, 120 kadını iş sahibi yaptıklarını ve ilerleyen günlerde faaliyetin başlayacağını söyleyen Başkan Yalçınkaya, bu alanda da çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ankara'da bakanlıklar ile görüşmeler yaparak, Akçakale'nin kaderini değiştirecek hizmetleri ilçeye taşıyacaklarının altını çizen Başkan Mehmet Yalçınkaya, Akçakale- Bolatlar karayolunun sıcak asfalt yapılması ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığını ve ihalenin yapıldığını söyledi.

Akçakale'nin ihtiyaç duyduğu mesire alanı ve düğün salonunu da ilçeye kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Yalçınkaya, bu tesislerin de ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Soru, cevap şeklinde devam eden toplantının sonunda Başkan Mehmet Yalçınkaya, ilçeyi birlikte yöneteceklerini ve Akçakale'nin her türlü ihtiyacı için eleştirilere açık olduklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı da, gazetecilerin gözü ve kulakları olduğunu, Akçakale'ye hizmet için el ele vereceklerini kaydetti