Başkan Yalçınkaya'dan ağaçlandırma seferberliği

Akçakale- Şanlıurfa karayolunun Harran yol ayrımına kadar ilk etapta başlatılan ağaçlandırma çalışmasında Başkan Yalçınkaya, öğrenciler ile birlikte ağaçları toprakla buluşturup, 'can suyu' verdi.

Akçakale'nin gelişimi ve refah seviyesini yükseltmek amacıyla temel ve sosyal belediyecilik çalışmalarını devam ettiren Başkan Mehmet Yalçınkaya, adaylık sürecinde verdiği "ağaçlandırma sözünü" de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da, 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle ağaçlandırma çalışmalarının ne kadar büyük önem arz ettiğini her platformda dile getiren Başkan Yalçınkaya, bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü ile irtibat kurarak Akçakale- Şanlıurfa karayolunun ağaçlandırılması için çalışmalarını tamamladı.

İLK ETAP HARRAN YOL AYRIMI

Ağaçlandırma seferberliği projesinin ilk etabında Akçakale- Şanlıurfa karayolunun Harran yol ayrımına kadar yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç dikilecek alanların kazı işlemlerini tamamladı. Başkan Mehmet Yalçınkaya da, belediye personelleri ve öğrenciler ile birlikte ilk ağaçları toprakla buluşturdu. Dikilen ağaçlara can suyunu da veren Başkan Yalçınkaya, hedeflerinin Akçakale- Şanlıurfa karayolunun 50 kilometrelik bölümünün ağaçlandırılması olduğunu ifade etti.

"MODERN GÖRÜNÜM KAZANCAK"

Başkan Mehmet Yalçınkaya, ağaçlandırma seferberliği için yaptığı açıklamada çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, Akçakale ilçe girişinin modern bir görünüm kazanacağının altını çizdi. Yapılan çalışmalarının bölgeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Yalçınkaya, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Mega projemiz olan Akçakale- Şanlıurfa karayolunun 50 kilometrenin ağaçlandırılmasını, Şanlıurfa'nın önüne sunuyoruz.Bu yıl hedeflediğimiz projemizin birinci etabı olan Akçakale- Şanlıurfa karayolunun Harran yol ayrımına kadar dikilecek ağaçların yerlerini belirledik ve Manisa'dan ağaçlarımızı temin ettik. Allah'ın izni ile bunu en yakın zamanda bitireceğiz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bizlere destek veriyor. Biz de, ilçe olarak bu işin hem sahibiyiz hem de icraatı için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz; batıdaki ilçelerin girişleri gibi insana güzellik veren, ferahlık veren, modern bir şehir görüntüsü için tüm alanları, bütün yolları, bütün sokakları yeşillendirmek. Bu bölgede, dünyanın en zor işi ağaç yetiştirmek. Bu zorluğu bilerek, göze aldık ve inanıyoruz ki; diğer projelerimiz de nasıl bir adım attık ve sonu gelecekse bu çalışmamızın da sonu gelecek. Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya, bölge halkımıza hayırlı olsun."

Başkan Yalçınkaya, açıklamasının ardından öğrenciler ve belediye personelleri ile belirlenen alanlarda ağaç dikimini gerçekleştirdikten sonra bölgeden ayrıldı.