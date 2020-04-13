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Başkan Yalçınkaya'dan Akçakale halkına teşekkür

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya iki gün süren sokağa çıkma yasağına riayet eden Akçakalelilere teşekkür etti.

13.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:46
Başkan Yalçınkaya'dan Akçakale halkına teşekkür

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile cuma gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Akçakale de sessizlik hakim olurken, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakalelilerin sokağa çıkma yasağına riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek Akçakale, devletinin aldığı kararlara uyma noktasında öncü bir ilçe olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sağlık çalışanlarımız, emniyet ve jandarma güçlerimiz, genelge ile istisna tutulan iş kollarımız haricinde sokağa çıkma yasağına riayet edilmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Akçakale Belediyesi olarak yasağın başladığı andan itibaren her alanda görevimizin başındayız.

AKÇAKALE, DEVLETİNİN ALDIĞI KARARLARA UYMA NOKTASINDA ÖNCÜ

Başkan Yalçınkaya Yaptığı teşekkür konuşmasında şu sözlere yer verdi,"Korona virüs salgınından dolayı dünyanın gerçek fotoğrafı ortada Sayın cumhurbaşkanımız sağlık bakanımız doktorlarımız herkes seferber bir vatandaşımızı kaybetmemek için çırpınıyoruz burada uygulanan sokacağa çıkma yasağının ardından Akçakale ve Akçakale halkı çok güzel bir şekilde riayet etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bu riayet etmelerinden Akçakale kazanacak başta kaymakamımız vefa gurubu emniyet birimleri belediyemiz ve bütün doktorlarımız başhekimimiz canla başla bu salgının önlenmesi için gereken gayreti gösteriyorlar. Halkımızdan da destek istiyoruz. En iyi ilaç en iyi tedavi Akçakale halkı evde kal en iyi dezenfektan su sabun su sabunu ihmal etmeyelim ve Allah'a tevekkül edeceğiz. İnşallah Nisan'la beraber bu beladan kurtulacağız herkesin morali ve kalbi rahat olsun bu bir inanma ve direnme meselesi Allah'a inanıyoruz kadere inanıyoruz fakat bütün tedbirleri alacağız ve gerisini de Allah'a havale edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akçakale Vefa gurubuna bağlı Akçakale Belediyesi, Akçakale Yetim Ehli Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Doğan ve beraberindekiler maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda paketi ve ekmek yardımlarına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel
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