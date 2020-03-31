Başkan Yalçınkaya'dan "milli dayanışma" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı "Milli Dayanışma" kampanyasına Başkan Mehmet Yalçınkaya, sessiz kalmadı. Başkan Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Başkan Yalçınkaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyası üzerine ben de maaşımı bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele konusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını da hatırlatan Başkan Mehmet Yalçınkaya, vatandaşlara "evde kal" çağrısını da yineledi.

Kaynak: Bültenler