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Başkan Yalçınkaya'dan "milli dayanışma" kampanyasına destek

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyasına destek verdiğini açıkladı.

31.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:27
Başkan Yalçınkaya'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladığı "Milli Dayanışma" kampanyasına Başkan Mehmet Yalçınkaya, sessiz kalmadı. Başkan Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Başkan Yalçınkaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başlattığı "Milli Dayanışma" kampanyası üzerine ben de maaşımı bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele konusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını da hatırlatan Başkan Mehmet Yalçınkaya, vatandaşlara "evde kal" çağrısını da yineledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı, Güncel
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