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Başkan Yalmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kaza sonucu ayağı kırılan CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

12.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:56Başkan Yalmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyareti
Kütahya'nın Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kaza sonucu ayağı kırılan CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz'a 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Abdulkerem Abbasoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Dileğimiz kısa zamanda sağlığına kavuşması ve ilçemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktır" dedi.

Dumlupınar CHP İlçe Başkanı Zekeriya Yılmaz, ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şemsettin Akağaç, Zekeriya Yılmaz, Dumlupınar, Yaşam

Kaynak: İHA

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