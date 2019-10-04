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Başkan Yaman'a ziyaretler

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a makamında ziyaretler devam ediyor.

04.10.2019 12:26Başkan Yaman'a ziyaretler
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a makamında ziyaretler devam ediyor.

Başkan Yaman'ı makamında son olarak İnhisar ilçesine bağlı eski Tarpak Belde Belediye Başkanı Mustafa Çotak, ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keski ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Burada bir açıklama yapan Yaman, "Bizleri makamımızda Tarpak Eski Belediye Başkanımız Mustafa Çotak, ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şükrü Keskin ve yönetim kurulu üyelerimiz ziyarette bulundular. Kendilerine nazik ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Tarpak Beldesi geçen yıllarda çıkan belediyeler kanununca nüfusunun olmaması dolayısıyla köye dönüştürülmüştü. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Tarpak, Yaşam

Kaynak: İHA

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