Başkan Yaman, AK Parti teşkilatıyla iftarda buluştu

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, AK Parti
Bayırköy Belde Teşkilatı ile iftarda bir araya geldi.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iftar programlarının birlik ve beraberlik program olduğuna değinerek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Belde başkanımız kadın kolları başkanımız gençlik kolları başkanımız belediye meclis üyelerimiz belde teşkilatlarımız ve aileleri ile birlikte geleneksel iftarımızı gerçekleştirdik. Her zaman birlik beraberlik içinde hareket edip desteklerini de bizlerden eksik etmeyen bu akşamda iftar programımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilecik
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Kaynak: İHA