Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı'na Katıldı

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti
belde teşkilatı tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı'na katıldı.
Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Başkan Yaman, toplantıda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Bayırköy AK Parti belde teşkilatımız tarafından düzenlenen toplantıya katıldık. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız hizmetlerde bizleri yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yeniden yapılanan AK Parti Bayırköy Gençlik Kollarımızı göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Bilecik,Ak Parti,Bayırköy