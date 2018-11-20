20 Kasım 2018, 12:18
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Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı'na Katıldı

Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti belde teşkilatı tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı’na katıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti belde teşkilatı tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı'na katıldı.

Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Başkan Yaman, toplantıda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Bayırköy AK Parti belde teşkilatımız tarafından düzenlenen toplantıya katıldık. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız hizmetlerde bizleri yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yeniden yapılanan AK Parti Bayırköy Gençlik Kollarımızı göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK Bilecik,Ak Parti,Bayırköy
20 Kasım 2018 Salı 12:18