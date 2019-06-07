Başkan Yaman belde halkıyla bayramlaştı

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, kendisini ziyaret eden belde halkıyla bayramlaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, belde halkına teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Belediyemizde her bayram olduğu gibi öğleden sonra bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Bu güzel günde genç yaşlı demeden bizleri yalnız bırakmayan belde halkımıza ve misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Nice bayramlara hep birlik ve beraberlik içinde kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Mustafa Yaman
, Bayırköy
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