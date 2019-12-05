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Başkan Yaman'dan 112 Acil Merkezi'ne ziyaret

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

05.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:22Başkan Yaman'dan 112 Acil Merkezi'ne ziyaret
'in Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yaman, 112 Acil Merkezi'nin beldeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Bayırköy beldemizde 1 Aralık 2019 da hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bölgemiz için önemi gerçekten çok büyük olan bu hizmetin beldemizde kurulmasını sağlayan başta Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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