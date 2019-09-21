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Başkan Yaman'dan Halk Eğitim Müdürü Yıldız'a ziyaret

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Seyfettin Yıldız'a ziyarette bulundu.

21.09.2019 12:14Başkan Yaman'dan Halk Eğitim Müdürü Yıldız'a ziyaret
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Seyfettin Yıldız'a ziyarette bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Yıldız'a ziyarette bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Yeni göreve başlayan Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Seyfettin Yıldız'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Beldemizde devam eden sağlıklı yaşam merkezi ve bundan sonra beldemizdeki vatandaşlarımız için açılabilecek kurslar hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz müdürümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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