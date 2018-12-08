Başkan Yaman, Deplase Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede devam eden Devlet Demir Yolları
deplase çalışmalarını yerinde inceledi.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemizde devam eden Devlet Demir Yolları Deplase çalışmalarını belediye ekiplerimizle yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldık. İnşallah bu projemizde ön görülen zamandan önce bitecek hızlı ve uyumlu çalışmalarından dolayı yüklenici firmaya ve alt müteahhit ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizde büyük emekleri olan devlet büyüklerimize ve hükümetimize de beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bayırköy,Devlet Demir Yolları,Bilecik
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:23