Başkan Yaman, Güneş Tarlası Projesini Yerinde İnceledi

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, güneş tarlası projesini yerinde inceledi.Başkan Yaman, proje çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir değerlendirme yapan Yaman, "Beldemiz Sarmaşık Mahallemiz de bir enerji firması tarafından yapılan güneş tarlası projesini meclis üyelerimiz ve belediye görevlilerimizle birlikte yerinde inceleyip yetkililerden bilgiler aldık. Projenin en kısa zamanda biteceğinin bilgisini aldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK