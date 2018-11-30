Başkan Yaman ile Başkan Şahin Bir Araya Geldi

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
'i makamında ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, "Bayırköy'ümüzün çok çalışkan belediye başkanı bizleri makamımızda ziyarette bulundu. Kendileriyle çalışmalarımız hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Ayrıca bu ziyaret sonrası, AK Parti Osmaneli İlçe Kadın Kolları'ndan oluşan heyet de Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, kadın kolları heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK
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