28.06.2019 10:52
Haberler » Yaşam » Haber

Başkan Yaman'ın Ankara temasları

Başkan Yaman

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Bilecik 'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman , Ankara 'da bir dizi temaslarda bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilk olarak AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı 'yı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaçır'ı makamında ziyarette bulundu. Ziyaretleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bir dizi temaslar için Ankara'ya geldik. Milletvekilimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Kendilerine bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Mustafa Yaman , Bayırköy , Bilecik , Ankara , Yaşam

Son Dakika Haberleri
11:49 KOSGEB desteğiyle açtığı iş yeriyle bölgenin ihtiyacını karşılıyor
11:33 Amasya SYDV'den korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti
11:17 Bilecik'te "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi
11:01 Bilecik'in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı
11:00 Son kalay ustası mesleğini tek başına yaşatıyor
10:57 İki çocuk annesi aromatik bitki üretimi için okullu oldu
10:54 "Her pedal bir umut" diyerek Türkiye'yi geziyor