19.06.2019 13:10
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Başkan Yaman, kamulaştırma ekibiyle bir araya geldi

Başkan Yaman, kamulaştırma ekibiyle bir araya geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede devam eden demiryolları deplase projesinin kamulaştırma ekibiyle bir araya geldi.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede devam eden demiryolları deplase projesinin kamulaştırma ekibiyle bir araya geldi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kamulaştırma ekibiyle bir araya gelerek çalışmaların kısa sürede biteceğini ifade etti. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Bayırköy Beldemizin devam eden demiryolları deplase projesinin kamulaştırma çalışmaları için Haydarpaşa bölgeden gelen kamulaştırma ekibi tarla sahibi vatandaşlarımızla bir araya gelerek uzlaşma çalışmalarını başlattık. 108 parseli yaklaşık 300 varisi ilgilendiren bu çalışmalara emek verenlere bu süreyi sabırla bekleyip beldemiz için önemli olan bu projemize büyük destek veren belde halkımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Haydarpaşa, Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam

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