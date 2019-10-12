Haberler » Yaşam » Başkan Yaman müjdeyi verdi

Başkan Yaman müjdeyi verdi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.

12.10.2019 13:32Başkan Yaman müjdeyi verdi
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemizde yapımına başlanan demiryolları deplase işleminde yerleri kamulaştırılan vatandaşlarımıza TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdik. Bu ödemenin yapılmasındaki hassasiyetimizi dikkate alıp bizlere yardımcı olan tüm yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:00 Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu
13:56 PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri
13:33 Başkan Yaman, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi
13:31 Başkan Şahin ve sporculardan 'Barış Pınarı Harekâtı' destek ziyareti
13:32 Başkan Yaman müjdeyi verdi
13:29 Aslanapa AK Gençlik'ten anlamlı ziyaret
13:15 Bilecik'teki belediye başkanlarından taziye mesajı
12.10.2019 14:23:04