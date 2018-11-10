Başkan Yaman, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bilecik
'in Bayırköy
İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından ziyaretle alakalı bir değerlendirme yapan Yaman, "Beldemiz ilk ve ortaokulundan bir grup öğrenci kardeşimiz öğretmenleri eşliğinde bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Öğrencilerimizin her zaman yanında olacağımızı söyledik. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bayırköy,Bilecik
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:44