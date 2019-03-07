Başkan Yaman Skm Açılışına Katıldı

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, Yenipazar
ilçesi AK Parti
Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.
Seçim Koordinasyon Merkezi'ne katılan Başkan Yaman, hayırlara vesile olmasını temenni etti. Açılış sonrası kısa bir açıklama yapan Yaman, "Bilecik ilimizin şirin ilçesi Yenipazar'da AK Parti Belediye Başkan adayımız Zafer Atılgan
'ın seçim koordinasyon merkezinin açılış programına katıldık. Rabbim kardeşimize çıktığı bu yolda yardımcısı olsun" dedi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA