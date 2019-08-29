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Başkan Yaman Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı tebrik bugün oynayacağı liderlik maçında başarılar diledi.

29.08.2019 14:45 Başkan Yaman Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı tebrik bugün oynayacağı liderlik maçında başarılar diledi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Ankara Arena'da oynanan müsabakayı kızı Selvet ile birlikte izleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Avrupa şampiyonasında emin adımlarla yürüyen Türkiye Kadın Voleybol Milli takımımızın Fransa Milli Takımıyla oynadığı maçı 3-0'lık net skorla kazandı. Millilerimize bundan sonra oynayacağı Sırbistan maçı da kazanarak grup lideri olacağına inanıyorum. Grubunda 4'de 4 yapan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımına tebrik ederim" dedi. - BİLECİK

voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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