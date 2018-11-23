Başkan Yaman, Vali Yılmaz ile Bir Araya Geldi

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vali Yılmaz
'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Bilecik Vali Yardımcılığı görevine başlayan Akın Yılmaz'ı makamında ziyaret ettik. Kendilerinin yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Bayırköy,Şerif Yılmaz,Bilecik