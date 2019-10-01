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Başkan Yaman ve Başkan Şahin bir araya geldi

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

01.10.2019 13:25Başkan Yaman ve Başkan Şahin bir araya geldi
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuğuna teşekkür etti. Ziyaretleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımıza görevinde başarılar dilerken sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Semih Şahin, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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