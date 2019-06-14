Başkan Yaman yıl sonu etkinliğine katıldı

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, Bayırköy İlk ve Ortaokulu'nun düzenlediği yıl sonu etkinliğine katıldı.
Yıl sonu etkinliğine katılan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy İlk ve Ortaokullarımızın hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğine ve tiyatro gösterisine katıldık. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK