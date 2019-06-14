14.06.2019 12:11
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Başkan Yaman yıl sonu etkinliğine katıldı

Başkan Yaman yıl sonu etkinliğine katıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy İlk ve Ortaokulu'nun düzenlediği yıl sonu etkinliğine katıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy İlk ve Ortaokulu'nun düzenlediği yıl sonu etkinliğine katıldı.

Yıl sonu etkinliğine katılan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy İlk ve Ortaokullarımızın hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğine ve tiyatro gösterisine katıldık. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam

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