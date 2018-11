Başkan Yanılmaz, "5 Yıllık Süre İçinde Tarihi İşleri Yaptık"

18 Kasım 2018 Pazar 16:16



5 yıllık süre içinde tarihi işler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz , " Elazığ 'a yaptığımız her yatırımın hikayesini anlatsam roman olur" dedi.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.Yerel yönetimler anlayışının en fazla yansıdığı kişilerin muhtarlar olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Ülkemizdeki yerel yönetim anlayışının vatandaşa en yakın olan isimlerisiniz. Türkiye 'de kendi ismi ile seçilen kişiler muhtarlardır. Kapı kapı geziyorsunuz ve diyorsunuz ki ben size hizmet etmek istiyorum. Ben sizin problemlerinizi gidermenin gayreti içinde olacağım diyorsunuz, o güveni verdiğinizden dolayı da vatandaş sizi seçiyor. Şimdi önümüzde bir seçim var. 31 Mart 2019 yılında vatandaşın tekrar huzuruna gideceksiniz. Eğer verilen güveni 5 yıllık süre içinde iyi değerlendirdiysek vatandaş tekrar devam diyecek" diye konuştu."Elazığ'da ışık doğdu, doğmaya da devam edecek"5 yıllık süre içinde tarihi işleri yaptıklarını vurgulayan Başkan Yanılmaz, "Tarihi çalışmaları yaptık ve tarihi yatırımları yaptık. Bu her mahalle için geçerli. Belki bir kısmında biraz az, bir kısmında biraz fazla olmuş olabilir ama netice itibariyle 38 mahallemizde, köylerimizde, beldelerimizde bu çalışmaları hep birlikte yürüttük. Şimdi biraz önceki toplantıda gelen okul müdürlerinden biri diyor, biz okulumuza bir halı sahaya hasrettik. Öğrencilerimizin teneffüse çıktığında veya okul bittikten sonra okulda oyun oynayabilecekleri bir alan yoktu. Ancak şu anda belediyemizin yaptığı halı saha ile biz Türkiye'nin en nadide, en güzel halı sahasında öğrencilerimizi, evlatlarımızı orada spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Bizim hareketli ve dinamik olmamızdan rahatsız olanlar var. Bunu biliyorum. Aynen Işıktan rahatsız olan yarasalar gibi. Onlar güneşin doğmasını istemiyorlar, onlar hep gece olsun istiyorlar. Yarasa ya, gece kara işlerimizi yapalım diyorlar ama isteseler de istemeseler de Elazığ'da ışık doğdu, doğmaya da devam edecek. Yatırımları yapacağız, kolay olmuyor. Ortaya iradeyi koymadan ortaya azmi ve gayreti koymadan takip etmeden, yorulmadan yatırım ortaya koyulmuyor" şeklinde konuştu."Yatırımların hikayesini anlatsam roman olur"Provokatörlere karşı mücadele verdiklerini de aktaran Yanılmaz, "Elazığ'a yaptığımız her yatırımın hikayesini anlatsam roman olur. Mahkemelerde verdiğimiz mücadele, yerine göre kendi içimizde verdiğimiz mücadele, yerine göre provokatörlere verdiğimiz mücadele gerçekten her biri bir roman, her biri kitap olacak mücadeleler. Ama bu şehir için mücadele vermeye değer. Bu şehri geliştirmek için mücadele vermeye değer. Allah'ın izniyle şehir artık kendi kabuğunu kırdı, Türkiye'de her ortamda tanınan, bilinen özellikli bir şehir oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ