Başkan Yanılmaz'a Üç Ödül Daha

Geçtiğimiz günlerde çevre duyarlılığını öne çıkaran projeleriyle 'Yılın En Başarılı İl Belediye Başkanı' ödülüne ve hemen ardından yüzde yüz yerli ve milli araçlar olan ELBÜS projesiyle 'Transist Ekonomiklik' ödülüne layık görülen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a Harput'ta yapılan restorasyon çalışmaları dolayısıyla üç ödül de Tarihi Kentler Birliği'den geldi.

ÜÇ ÇALIŞMANIN ÜÇÜNE DE ÖDÜL

Antalya Expo Center'da düzenlenen Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda Elazığ Belediyesi tarafından Harput'ta gerçekleştirilen Hoca Hamamı, Esediye Hamamı ve Kızıl Kilise restorasyonları için ödüle layık görülen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ödülünü Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı hemşerimiz Prof. Dr. Metin Sözen'in elinden aldı.

Yatırımcı, üretici ve projeci unsurlarıyla belediyecilikte hızlı bir tırmanış yakalayan Elazığ Belediyesi, üç ayrı çalışmasının üçünü de ödül ile taçlandırarak çevre, ulaşım ve kültür belediyeciliği alanlarında başarılı olduğunu tasdik etti.

BAŞKAN YANILMAZ: "ÖDÜL VE GURUR ELAZIĞ'IN"

Harput'un UNESCO Kalıcı Değerler Listesi'ne alınması için tarihi beldede yapılan aslına uygun restorasyonların büyük önem taşıdığını belirten Başkan Yanılmaz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi kentin yeniden ayağa kalkması için Elazığlılar olarak bütün çabayı sarf etmeye devam edeceklerini kaydetti. Aldıkları ödülün çok anlamlı ve özel olduğunu aktaran Yanılmaz, ortak mirasımız olan Harput'u, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirerek hak ettiği yere taşımaya devam edeceklerini aktardı.