Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret

Elazığ
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
, Baskil
ilçesinde AK Parti
Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Yanılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, yerel seçimden önce ilçedeki adaylara destek olmak amacıyla geziler yaptıklarını söyledi.
Baskil Seçim Koordinasyon Merkezindeki vatandaşlara seçimlerde destek verilmesini istediklerini kaydeden Yanılmaz, "Mevcut Başkanımız ve adayımız İhsan Akmurat
ilçede seviliyor ve hizmetleri çalışmaları iyi şekilde devam etmektedir. İnşallah Baskil'de AK Parti belediyeciliği devam edecektir." dedi.
Akmurat da Yanılmaz'a ziyareti için teşekkür etti.
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Kaynak: AA