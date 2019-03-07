07 Mart 2019, 13:35
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Başkan Yanılmaz'dan, Baskil'e Ziyaret

Başkan Yanılmaz

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Yanılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, yerel seçimden önce ilçedeki adaylara destek olmak amacıyla geziler yaptıklarını söyledi.

Baskil Seçim Koordinasyon Merkezindeki vatandaşlara seçimlerde destek verilmesini istediklerini kaydeden Yanılmaz, "Mevcut Başkanımız ve adayımız İhsan Akmurat ilçede seviliyor ve hizmetleri çalışmaları iyi şekilde devam etmektedir. İnşallah Baskil'de AK Parti belediyeciliği devam edecektir." dedi.

Akmurat da Yanılmaz'a ziyareti için teşekkür etti. Mücahit Yanılmaz, Elazığ, AK Parti, Baskil, Güncel
Kaynak: AA