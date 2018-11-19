Başkan Yanılmaz'dan Öğrencilere Destek

Öğrencilerin sağlıklı koşullarda spor yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Elazığ Belediyesi il merkezinde bulunan okullarda semt sahası, basketbol sahası ve kütüphane yapım çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphane, basket sahası ve halı sahanın açılışını yapmak üzere Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde bir dizi açılış programı gerçekleştirdi. Programa KYK İl Müdürü Suphi Döner, Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Kömürlü, Memur-sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nuri Güler ve STK başkanları katıldı.

Okullarına verdiği destek ve önem dolaysıyla Başkan Yanılmaz'a teşekkür eden okul müdürü Mehmet Nuri Güler sağlık ve ahlak açısından öğrencilere önemli katkı sunacak ve aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak verimli zaman geçirmelerini sağlayacak hizmetlerin yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Belediye öncülüğünde yapılan hizmetlerin sadece bulunduğu liseye değil şehrin tamamına fayda sağlayacağını belirten Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Kömürlü ise Başkan Yanılmaz'ın eğitim ile ilgili hiçbir talebi geri çevirmediğini ve araç, gereç, donanım bakımından okullara sürekli destek sağladığını kaydetti. Öğrencilerle birlikte çevre duyarlılığı konusunda ATIK-MATİK(geri dönüşüm cihazı) ile çevrenin korunmasına katkı sunduklarını kaydeden Kömürlü, belediye ile birçok projede ortak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BAŞKAN GENÇLERLE BASKET OYNADI

En verimli çağlarında öğrencilerin spor ve kitapla iç içe olmasının başta aile sonra da toplum düzenine katkı sağlayacağını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye olarak kendilerinin de milli ve manevi değerlere bağlı aynı zamanda spor ve kariyer alanında da başarı sağlamış gençler yetiştirme alanında sorumlu olduklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden itibaren halkla iç içe ve sürekli istişare halinde kalarak idarecilik yaptıklarını belirten Başkan Yanılmaz, özellikle eğitime çok büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Genç bir nüfusa sahip olmamızı avantaja çevirerek spor alanında başarılı gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Yanılmaz, bu doğrultuda birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirtti. Spor salonlarından, bisiklet ve yürüyüş yollarına her detayı düşünerek hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Yanılmaz, okul dönemi ve yaz sezonu fark etmeksizin uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirdikleri faaliyet ve etkinliklerle hem spor hem de eğitim alnında öğrencilere ücretsiz olarak katkı sunduklarını kaydetti.