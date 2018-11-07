Başkan Yanılmaz, Tgrt Belgesel'de Elazığ'ı Anlattı

Şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağlayan Raşit Ağzıkara'nın sunduğu, Salı ve Cuma günleri izleyiciyle buluşan Seyyah-ı Fakir programı, bu hafta Elazığ'a konuk oldu. Program öncesi Elazığ'la ilgili izlenimlerini paylaşan Raşit Ağzıkara, şehrin samimi insanları, mesire alanları ve Hazar gölü gibi pek çok değeriyle tam bir turizm kenti olduğunu söyledi.

BAŞKAN YANILMAZ "HARPUT'U ÖNEMSİYORUZ"

Programa katılan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ'ı farklı yönleriyle anlattı.

"Elazığlılar, cesur duruşlarıyla doğrunun, haklının yanında yer almayı erdem kabul eden insanlardır. Elazığ, bir turizm şehridir. Harput'u geleceğe hazırlamak için o tarihi kadim sanatı, kültürü, musikisini, edebiyatını, şiirini, yeniden canlandırmak yeniden tanıtmak gelecek nesillere aktarmak için büyük bir çalışmanın içerisindeyiz. Bunların başında restorasyon çalışmaları geliyor, sokak sağlıklaştırma çalışmaları geliyor. Harput bir açık hava müzesidir. Her taşının toprağının altında bir tarih var sanat, kültür var. Harput'u önemsiyoruz. Harput Unesco'nun dünya kalıcı miras listesine de girerek bütün dünyada tanınan bilinen özel yerlerden biri olacak. Harput'u tarihi bir kimlik olarak, kadim bir şehir, kadim bir kültürün, medeniyetin olduğu bir şehir olarak günümüze, dünyaya ve gelecek nesillere en güzel şekilde tanıtmış anlatmış ve bir miras olarak bırakmış olacağız. Tüm izleyicilerimizi bu eşsiz güzellikleri paylaşmak için şehrimize davet ediyorum" diye konuştu.