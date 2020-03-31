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Başkan Yanmaz "Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi maaşını bağışladı

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bir aylık maaşının tamamını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:47
Başkan Yanmaz
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bir aylık maaşının tamamını bağışlayarak destek verdi.

Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Başkan Yanmaz, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbirin alındığı bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir nebzede olsa destek olmak adına 1 aylık maaşımı bağışlama kararı aldım. Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz zaman nice zorlukları hep birlikte aştık, bugünde dünya genelinde global bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını karşısında yine dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir" dedi. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel
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