08.07.2019 13:42
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Başkan Yanmaz pedal çevirdi

Başkan Yanmaz pedal çevirdi

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 200 bisikletçinin katıldığı ve 3 gün süren Bisiklet Festivali tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 200 bisikletçinin katıldığı ve 3 gün süren Bisiklet Festivali tamamlandı. Turun son etabına katılan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, sporcularla birlikte pedal çevirdi.

İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Osmaniye gibi bir çok ilinden Akçakoca'ya gelen katılımcılar birlikte bisiklete binen Başkan Okan Yanmaz, gelecek yıl çok daha büyük bir organizasyona imza atacaklarını söyledi.

Karadeniz Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emel Kasım, "İkinci Festivali Akçakoca'da yapmayı planladık. Bu etkinlikte 200 katılımcı ile birlikte 3 gün boyunca Akçakoca çok farklı bölgelerine tur düzenledik, amacımız sporu sevdirmek, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Akçakoca, Türkiye, Güncel

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