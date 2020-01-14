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Başkan Yanmaz temizlik personeli ile sabah çorbası içti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kenti her gün temizleyen görevliler ile bir araya geldi.

14.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:50Başkan Yanmaz temizlik personeli ile sabah çorbası içti
Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kenti her gün temizleyen görevliler ile bir araya geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, temizlik işleri personeli ile bir araya geldi. Çalışanlarıyla birlikte sabah çorbası içen Başkan Yanmaz, belediyenin işçileri ile bir aile olduğunu belirterek "Sizler belediyenin gurur kaynağısınız. Zaman ve hava şartları ne olursa olsun her durumda çalışıyorsunuz. Bugün de seçimlerde söylediğim gibi sabahları sıcak çorba içmeden benim personelim sokağa çıkmayacak dedim onu da Allah'ın izni ile başardık. Yaptığınız çalışmalarda sizinle ilgili toplumdan bize olumsuz bir dönüş olmaması ayrıca onur veriyor. Ayrıca beni de sabah kahvaltısına çağırdığınız için hem müdürümüze hem veteriner arkadaşımıza diğer görevli arkadaşlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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