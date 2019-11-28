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Başkan Yanmaz Turizm Tanıtma Derneği ile bir araya geldi

Bir süre önce yapılan genel kurul sonucunda Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Başkanlığına seçilen Rıza Çakar ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

28.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:45Başkan Yanmaz Turizm Tanıtma Derneği ile bir araya geldi
Bir süre önce yapılan genel kurul sonucunda Turizm Tanıtma Derneği Başkanlığına seçilen Rıza Çakar ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında yapılan ziyarette Akçakoca'ya iyi hizmetler getirmek için çalışacağını belirten Çakar, "Akçakoca turizmini en iyi hale getirmek için ekibimiz ve tüm Akçakocalılar ile çalışacağız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi. Akçakoca'nın Turizmini en üst seviyelere getirmek çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Yanmaz da yeni yönetime başarılar diledi ve " Batı Karadeniz'in incisi olarak simgelenen bu kenti daima yükseltmek için kurumlar arasında uyum içinde çalışacağız. Elimizden geleni fazlası ile yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rıza Çakar Başkanlığındaki Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu; Aysun Eren, Sevgi Yılmaz, Ömer Özcan, Esat Sarıoğlu, Yılmaz Çakmak, Mustafa İnsel ve Ömer Can. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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