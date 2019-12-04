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Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, başkanlık makamında vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm yolları arıyor.

04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:17Başkan Yanmaz, vatandaşların sorunlarını dinliyor
Belediye Başkanı Okan Yanmaz, başkanlık makamında vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm yolları arıyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, vatandaşları sorunlarına eğilmeye, istek, talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Hemşehrileri ile arasına hiç kimseyi koymadan onların sorun, istek ve takdirlerini bizzat dinleyen Başkan Yanmaz, her gün başkanlık makamında onlarla buluşuyor. Tek tek herkesi dinleyen Başkan Yanmaz, çözüm noktasında notlar alıyor ve gereken birimlere talimatlarını veriyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yanmaz, kapılarının hemşehrilerine her zaman açık olduğunu ifade ederek, "Bizim belediyecilik anlayışımızın öznesinde insan, yükleminde adalet vardır. Bizim belediyecilik anlayışımız mazeretleri reddeden şehrin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşının dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışıdır. İşte bu bilinçle Akçakoca'ya hizmet etmeye devam edeceğiz, onların sorunlarını dinlemeye, çözüm yollarını birlikte aramaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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