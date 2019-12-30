Haberler » Güncel » Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti - Haber

Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti

Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz vatandaşlarla bir araya geldi.

30.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:23 Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti
'nin Belediye Başkanı Okan Yanmaz vatandaşlarla bir araya geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Çuhallı Çarşısında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Vatandaşlarla her platformda bir arada olduğunu belirten Başkan Yanmaz, Akçakoca'nın her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını ifade etti. Yanmaz, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların her türlü istek ve önerilerini önemsiyoruz. Amacımız ilçemizin her geçen gün değer kazanması. Kentimizde yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bu konuda vatandaşlarımızla güzel bir istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın" dedi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   Cezalarını aşçılık yaparak çekiyorlar - Haber
12:42   Karaman 3 ilçede okullara ara verilen karaman'da kar etkili oluyor, - Haber
12:42   Kahramankazan'da "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" anısında halter şampiyonası düzenlendi - Haber
12:42   Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü kışa hazır - Haber
12:37   Yeni yıla 1 kala ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 12:50:53