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Başkan Yaptırmış, "Gönül Belediyeciliğini şiar edindik"

Aşkale Belediyesi, 2019 yılı içerisinde belediyenin çalışmalarını içeren bir sinevizyon hazırladı.

30.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:30 Başkan Yaptırmış,
Belediyesi, 2019 yılı içerisinde belediyenin çalışmalarını içeren bir sinevizyon hazırladı.

Slayt eşliğinde çalışmalar ile alakalı bir açıklama yapan Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "31 Mart yerel seçimlerinden halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz günden bugüne dek çalışmalarımıza ara vermeden başladık.Mazbatamızı aldıktan hemen sonra Ak Parti İlçe başkanımız A.Kerim Polat, İl ve İlçe Meclis üyelerimizle birlikte kollarımızı sıvadık. İlçemize en iyi şekilde hizmet etmek adına neler yapılabileceğini plan ve projelerimizi koordineli bir şekilde hayata geçirdik." dedi.

Görevi devraldığı günden bugüne şeffaf, tasarrufa dönük ve katılımcı bir Belediyecilik anlayışı ile Aşkale'ye hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Yaptırmış, "Belediye kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanılır hale getirdik. Her mahallemize her sokağımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Seçimlerde dediğimiz gibi Gönül Belediyeciliğini şiar edinerek herkesimin ve herkesin Gönlüne hitap etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda hedefimiz ilçemize en iyi hizmetleri yaparak daha yaşanılabilir bir ilçe ve insanlarımızın daha mutlu olmasını sağlamaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

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