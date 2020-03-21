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Başkan Yaptırmış'tan Miraç kandili mesajı

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Miraç kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

21.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:33
Başkan Yaptırmış'tan Miraç kandili mesajı
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Miraç kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yaptırmış mesajında şu ifadelere yer verdi; "Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa 'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.

Bugün kutlayacağımız Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine, Ülkemize ve Aşkale halkımıza hayırlara vesile olmasın diliyorum. Bu özel gecede edilecek olan duaların ve yapılacak ibadetlerin Allah katında kabulünü diliyor, tüm hemşerilerimizin kandilini en içten dileklerimle Yüce Allahtan temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Yaptırmış, Miraç Kandili, Aşkale, Aksa, Güncel

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