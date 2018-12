Başkan Yaralı Engellilere Kucak Açtı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:30



Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı kapsamında Saruhanlı Engelliler Derneği Üyeleri ve okullarda özel eğitim gören engelli öğrenciler ile onların ailelerine yemek verdi.Saruhanlı Belediyesine ait Kafe Sultaniye'de düzenlenen yemeğe Başkan Yaralı'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Saruhanlı Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Usman, engelliler ve aileleri katıldı.Yemeğin ardından masaları dolaşarak engelli vatandaşlar ve onların aileleri ile sohbet eden Başkan Yaralı, her türlü ihtiyaçlarında engellilerin yanlarında olduklarını belirtti.Yaralı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada engelli vatandaşların çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.Saruhanlı Belediyesi olarak kendilerinin de engellilerin her türlü talepleriyle ilgilendiklerini, akülü araç, tekerlekli sandalye ve buna benzer ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Başkan Yaralı şunları söyledi:"Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması biz idarecilere düşen en önemli görevlerden biridir. Diğer önemli görevimiz ise engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları üretime dahil ederek toplumda aktif rol üstlendirecek çalışmalar yapmaktır. Devletimiz, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı ve yoğun çalışmalar yürütmektedir. Devletimiz bu kapsamda engelli çocukların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödemekte, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlamaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza özel sektörde ve kamu kurumlarında iş imkanı veren düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmiş ve onları hayata bağlamıştır."Başkan Yaralı konuşmasının sonunda, her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi. - MANİSA