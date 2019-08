Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Gündoğdu sakinlerini dinledi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla Gündoğdu Mahallesine giden belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle sakinlerini dinledi. Çavuşlu Deresindeki ıslah çalışmalarından sorumlu kurum yetkililerini arayan başkan yardımcıları, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların yaşadığı sıkıntıların sona ermesini istedi.Gündoğdu Mahallesi 141. Cadde üzerinde mahalle sakinleri ve esnafın, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Çavuşlu Deresinden yayılan kötü kokular, dereye dökülen atık sular ve çöpler nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını belirterek, can kayıplarına neden olan derenin üstünün kapatılmasını ve aylardır süren ıslah çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını istemeleri üzerine, Akdeniz Belediyesi bir kez daha harekete geçti. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın talimatı üzerine Başkan Yardımcıları Zafer Şahin Özturan, Uğur Sözkesen, Sabahaddin Yeşilova ve Yakup Aykut ile meclis üyeleri, Gündoğdu Mahallesine giderek bölgede yaşayan vatandaşları ve esnafın dile getirdiği sıkıntı ve talepleri dinlediler. Mahalle sakinleri ve esnaf, derenin üstünün açık bırakılmasını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, ıslah çalışmalarının kesintisiz devam ederek en kısa zamanda sona ermesini ve yaşadıkları çilenin sona ermesini talep ettiler."Aylardır yaşadığınız sıkıntıların bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz"""Bütün belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri olarak sizleri dinlemeye geldik" diyen Başkan Yardımcısı Özturan ise "Burada geciken çalışmadan kaynaklı bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşıyorsunuz. Bunu bizler de bizzat biliyor ve görüyoruz. Tabi bu çalışmanın, Akdeniz Belediyesi ile yakın veya uzak hiçbir ilgisi yok, bunu da bilmenizi isteriz. Fakat aylardır yaşadığınız sıkıntıların bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Birkaç yıl önce meydana gelen ve can kayıplarına da yol açan sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve DSİ arasında protokol imzalandığını ve derenin üstünün açılarak çalışmaların başladığını anımsatan Özturan, "Sel felaketinin ardından bölgede başlayan çalışmanın 3 ayağı var. Ama yine belirtiyorum; Akdeniz Belediyesi, bu çalışmaların hiçbir yerinde yok. Çünkü belediyemizin deredeki çalışmayla ilgili hiçbir yetki ve sorumluluğu yok. Ancak Başkanımız Gültak, bu işin en kısa zamanda çözümü için üzerine düşeni yapıyor. Bizler de feryadınızı duyduk ve bugün yanınıza geldik. Dün ortaya koyduğunuz tepkinizi anlıyoruz. İşin hızlanması için yetkili kurumlarla tekrar görüştük. DSİ'nin burada 70 metrelik bir yeri kalmış. Bugün saat 16.00'da beton dökümü başlayacak. Ardından da diğer ilgili kurumların çalışmaları devam edecek" diye konuştu.Daha sonra mahalle sakinleri ve esnafı dinleyen başkan yardımcıları, yetkili kurum temsilcilerini de telefonla arayarak, çalışmaların en kısa zamanda sona ermesi için çağrı yaptı. - MERSİN