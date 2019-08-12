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Başkan yardımcılarından aşevine bağış

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret ederek hem çalışan personel ile bayramlaştı hem de bağışta bulundu.

12.08.2019 13:49 Başkan yardımcılarından aşevine bağış
Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret ederek hem çalışan personel ile bayramlaştı hem de bağışta bulundu.

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz, resmi bayramlaşma töreni sonrası Belediye Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret etti. Çalışan personeller ile bayramlaşan başkan yardımcıları bağışlar hakkında bilgi alarak, devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Hem aşevimizi ziyaret etmek hem bağışta bulunmak istedik. Personellerimizle bayramlaştık ve gelen bağışlar hakkında bilgi aldık. Biz Aşevimize bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bağış yapacak vatandaşlarımız için ekiplerimizin çalışmalarına devam ettiğini belirtmek istiyorum. Bağış yapacak vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kabul etsin" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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