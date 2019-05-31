Başkan yardımcılarından mukabele ziyaretleri

Bilecik
Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı
ve Ahmet Gürses
kentin birçok noktasında gerçekleştirilen Ramazan mukabelelerine katılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.
Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı başından itibaren mahalle konakları ile kültür ve kongre merkezinde devam eden mukabelelerde mahalle sakinleri Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin Kadir Gecesi
ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Ahmet Gürses
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