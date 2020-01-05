Haberler » Politika » Başkan yardımcılarından pazar mesaisi - Haberler

Başkan yardımcılarından pazar mesaisi

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcılarından Ahmet Daşkan Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarına, Fırat Honaz ise Atatepe Tesislerinde düzenlenen Çağrı Bingöl Futbol Şenliğine katıldı.

05.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:59 Başkan yardımcılarından pazar mesaisi
Belediye Başkan Yardımcılarından Ahmet Daşkan Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarına, Fırat ise Atatepe Tesislerinde düzenlenen Çağrı Futbol Şenliğine katıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından 4-5 Ocak tarihlerinde Selvilitepe Düğün Salonunda kurulan kuş pazarını ziyaret etti. Dernek tarafından Başkan Yardımcısı Daşkan'a teşekkür plaketi verildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise Atatepe Tesislerinde 2018 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Selvilitepe Kulübü oyuncusu Çağrı Bingöl için Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen futbol şenliğine katıldı. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlara ödülleri Başkan Yardımcısı Honaz ve Çağrı Bingöl'ün babası Mustafa Bingöl tarafından verildi. - MANİSA

Turgutlu, Bingöl, Honaz, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:29   Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü - Haberler
17:28   Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 117 yaşını kutladı - Haberler
17:25   Hastane faresi son işinde yakalandı - Haberler
17:24   Hasan Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesini İsrail istedi - Haberler
17:22   Irak meclisinde "ABD dışarı" sloganları - Haberler
16:36   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı - Haberler
16:30   Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı - Haberler
16:09   Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var - Haberler
16:06   Süleymani'nin kızı: İntikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum - Haberler
15:45   Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı - Haberler
5.01.2020 17:38:54