Haberler » Güncel » Başkan Yardımcısı Berker'den kursiyerlere ziyaret - Haber

Başkan Yardımcısı Berker'den kursiyerlere ziyaret

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Karabük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Şirinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenlenen aşçılık kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.

20.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:08 Başkan Yardımcısı Berker'den kursiyerlere ziyaret
Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Karabük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenlenen aşçılık kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Berker, kursiyerler ile bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi. Kursiyerler ise kendilerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'e ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Daha sonra kursiyerler hazırladıkları hünerlerini güzel bir sunum eşliğinde ikram etti. - KARABÜK

Şirinevler, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Öğrencilerden sokak hayvanları için mama ve yuva kampanyası - Haber
18:44   Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
18:42   Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2) - Haber
18:41   Eskişehir'deki sığınmacılar ve yabancı öğrenciler, Della Miles ile eğlendi - Haber
18:40   Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:45:15