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Başkan yardımcısı Gösterişli huzurevi sakinlerine ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Regaip Kandili dolayısıyla Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

27.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:26Başkan yardımcısı Gösterişli huzurevi sakinlerine ziyaret etti
DÜZCE (İHA) – Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Regaip Kandili dolayısıyla Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Neriman Çilingir Huzurevinde yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Huzurevinde yaşayan herkesle tek tek görüşerek kandillerini kutlayan Gösterişli, kurumda yaşamını sürdürenlere kandil simidi ikam etti. Başkan Gösterişli: "Böylesi günlerde büyüklerimizi ziyaret etmek en güzel adetlerimizdendir. Onlar bizim için kıymetli, gönüllerini okşamaktan bizde çok mutlu oluyoruz. Aynı zamanda büyüklerimizin bu anlamlı günde hayır dualarını da almak istedik" dedi. - DÜZCE

Regaib Kandili, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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