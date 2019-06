Başkan Yardımcısı Gösterişli, "Zorluk çıkartmaya değil, insanların yüzlerini güldürmeye geldik"

DÜZCE(İHA) – Düzce 'de alınan karar gereği ilçe, köy ve mahalle minibüs kooperatifleri kent merkezinde kendilerine ayrılan güzergah dışında yolcu indirme bindirme ve bekleme yapamayacakları tepkiye neden olmuştu. Şoförler, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli görüştü. Vatandaşların ve şoförlerin mağduriyetini göz önüne alan Düzce Belediyesi minibüsçülere gelecek trafik komisyonunda yeniden karar çıkana kadar girmelerine izin verdi.Düzce'de İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar gereği ilçe, köy ve mahalle minibüs kooperatifleri şehir merkezinde kendilerine ayrılan güzergah dışında yolcu indirme bindirme ve bekleme yapamayacak. Bu duruma vatandaşlar ve taşıma işi yapan kooperatifler tepki gösterdi. Komisyonu kararının ardından vatandaşlarında yoğun şikayetlerini göz önüne alan Düzce Belediyesi sorunu çözdü. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile görüşen minibüs kooperatiflerinin yöneticileri ile şoförleri, şikayetlerini ve önerilerini dile getirince sorun tatlıya bağlandı. Şoförlerin yol üzerinde yolcu indirip bindirmelerine İl Trafik Komisyonunun gelecek defa yapılacak toplantısına kadar müsaade edildi. Ayrıca şoförlerin önerilerini de dinleyen Hüdaver Gösterişli, gelecek toplantıda bu önerileri de komisyona iletecek."Zorluk çıkartmaya değil, insanların yüzlerini güldürmeye geldik"Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, her alınan kararın başlangıcında sıkıntılar olabileceğini, ancak konuşarak sorunların çözülebileceğini belirterek "Düzce'nin bir otogarı var biliyorsunuz. Buraya plan yapılırken Düzce'deki bütün minibüslerinin burada toplanacağı şekilde bir planlama yapılmış. Bu otogar içerisinde ticari işletmelerde var malum. Buraların kiralaması yapılırken gelecek olan yolcu ve minibüsler dikkate alınarak bir uygulama yapılmış. Şu ana kadar Düzce'deki minibüsler tek merkezden hareket etmedi. Şehir kültüründe derli toplu bir toplanma merkezi, tek elden hareket merkezi olması gerekiyor. Netice itibarıyla biz bunu 31 Martta göreve geldikten sonra vatandaşlarında çok ciddi talepleri vardı. Biz bunların ışığı altında minibüslerin il trafik komisyonunda güzergahlarını belirledik. Bayramdan sonrada hayata geçirmek için karar almıştık. Şu an bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Herkese tebliğ edildi. Her karar başlangıcında bazı sıkıntılar olabiliyor. Burada da bu sıkıntılar var. İnsanların alışkanlıklarını bırakması zor. Biz bazı kararlar alırken sadece minibüsçüleri değil bütün Düzce'nin menfaatlerini korumak zorundayız. Belli bir disiplin ve ciddiyetin olması da gerekiyor. Dolayısıyla bugün Aydınpınar ve Gölyaka 'dan gelen minibüslerle ilgili problemlerimiz vardı. Bunları görüştük ve orta yol bulundu. Biz bazı tespitlerimizi söyledik, şoförlerin önerilerini de dikkate alarak ortak noktada birleştik. Şimdi yapılacak ilk il trafik komisyonu toplantısında son şeklini vermiş olacağız. Böylece hem vatandaşımız mağdur olmayacak, hem de trafik akışlarını normal seyrinde devam ettireceğiz. Biz bu makamlara zorluk çıkartmaya değil, insanların yüzlerini güldürmeye geldik. Bu nedenle güzel sonuçlara gideceğiz inşallah. Minibüsçülerimiz, vatandaşımız bizlere yardımcı olacak, bizde onlara yardımcı olacağız" dedi. - DÜZCE